Решетова оправдала Тимати после слухов об изменах

В середине октября в семье знаменитого рэп-исполнителя и продюсера произошло пополнение. Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына. Мальчика назвали Ратмиром.
Почти сразу после появления малыша на свет рэпер отправился на курорт, оставив избранницу с ребенком дома. Тимати отлично провел время на Мальдивских островах, пишет Teleprogramma.pro. Он занимался серфингом с друзьями, пока 23-летняя модель справлялась с ролью матери.
Многие поклонники осудили артиста. Вместе с тем в Сети появились слухи об изменах рэп-исполнителя. Поговаривали, что Тимати в теплых краях отдыхал не один, а с какой-то девушкой.
Под очередным постом в "Инстаграме" подписчица попросила Анастасию Решетову прокомментировать муссирующиеся сплетни. "Такая счастливая. Получается, что это вранье, что Тимати изменял после родов, а на самом деле катался на серфе и ловил волну?" – прямо задала вопрос интернет-обывательница.
"Че? Больше левые паблики читайте", – опровергла модель информацию о неверности рэпера Тимати.
Отметим, что Решетовой часто приходится оправдывать гражданского супруга. Не так давно, например, вокалиста обвинили в отсутствии интереса к маленькому Ратмиру. Мол, рэпер Тимати не помогает подружке ухаживать за младенцем. Модель тут же расставила все точки над i.
"Когда надо, то помогает. А вообще он работает в первую очередь. Не папское это дело – заниматься животами малышей", – ответила избранница рэпера Тимати.
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