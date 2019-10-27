Тимати бросил Решетову и новорожденного сына

В личном микроблоге артист разместил фотографию, сделанную в самолете. На снимке Тимати держит в руках разрисованную доску для серфинга. В подписи к посту музыкант объявил открытие "кэмпа".
"Прогноз стоит отличный, погода – сказка! Следите за прямыми эфирами и сторис! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских", – обратился к подписчикам продюсер.
Многие пользователи осудили поездку артиста. По их мнению, сейчас Тимати нужно проводить время с Анастасией Решетовой и ребенком: "Настя только родила, а вы умотали, ее одну с ребенком оставили", "Ребенок денег не считает ваших, ему нужно ваше присутствие, любовь и забота".
Напомним, в середине октября в семье знаменитого продюсера произошло пополнение: у него родился сын. Мальчика назвали Ратмиром в честь исполнителя Ратмира Шишкова – близкого друга Тимати. Музыкант трагически погиб в аварии в 2007 году.
На странице в "Инстаграм" рэпер рассказал, что за несколько часов до рождения сына увидел мистический знак. Во время работы в студии он включил лампу, в которой разглядел очертания женщины, держащей на руках младенца. "Через 16 часов я увидел изображение из лампы в реальной жизни", – поделился артист.
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