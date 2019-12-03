Под песни и пляски: на концерте Сердючки родился ребенок

Все-таки насколько удивительна сила музыки! По всей видимости, ребенок, которому еще оставался месяц в утробе матери, настолько захотел вживую услышать песни и увидеть зажигательные номера, что не утерпел и попросился наружу.
Как сообщает телеканал "360", на мероприятие будущую роженицу вывели подруги. Девушки решили, что приятельнице стоит немного развеяться перед серьезным испытанием, поэтому вручили ей билеты и предложили отправиться в свет. Кто же знал, что все обернется именно таким образом?
Схватки начались прямо во время концерта. Неизвестно, появился малыш на свет под вспышками софитов или уже в родильном отделении местной больницы, однако Татьяна уверена: ее кроха должна обладать вокальным или театральным талантом. Новорожденную назвали Екатериной.
Ранее сообщалось, что Данилко покинул большую сцену.
Последним масштабным выступлением Верки Сердючки
стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого певец решил временно
отказаться от сцены и сольных концертов. Исключением стало
"Евровидение-2019", куда его позвали в качестве специального гостя.
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