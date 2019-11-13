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"Ты что, его украла?": Сердючку вывели на чистую воду прямо на сцене

Верка Сердючка. Фото: www.globallookpress.com
Артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, впервые за несколько лет презентовал новую песню. Правда, прямо на сцене его вывели на чистую воду.
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Сердючка стала специальным гостем на мероприятии "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Концерт состоялся в Киеве 12 ноября. Имя комедийной звезды не указывали на афишах, однако продюсеры шоу пообещали зрителям сюрприз и не обманули.

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Данилко вышел на сцену в самом конце. Он исполнил новую песню Make your raine champagne. Зажигательный бит и отвязные танцы не оставили аудиторию равнодушной. Зрители рукоплескали артисту, вопя от восторга. Кроме того, для них устроили небольшой интерактив. Пришедшие на мероприятие смогли немного поиграть с огромными белыми шарами, перемещавшимися по залу.

Впрочем, внимание ведущей шоу куда больше привлекло не само выступление, а костюм, в котором Сердючка вышла к зрителям. Стоит заметить, что блестящее облегающее платье, а также полагающийся к нему аксессуар – шапка с серебристой звездой – были на знаменитости во время выступления на Евровидении в 2007 году.

Звезда призналась, что наряд пришлось забрать из стокгольмского музея, где он хранился после международного конкурса. Тогда ведущая концерта позволила себе шутку: "Ты что, его украла оттуда?".

Как сообщает украинская газета "Комсомольская правда", Андрей Данилко отреагировал весьма миролюбиво на такую попытку обличить его прямо на сцене. Он рассказал, что ему уже неоднократно приходилось "красть" экспонат из музея: "По контракту я имею право его забирать, если мне нужно. Пока на нацотборе на "Евровидение" все выясняли, чей Крым, я успела в нем несколько раз выступить. Гастроли у меня западные, между прочим".

Автор: 13 ноября 2019, 12:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина прощается с Веркой Сердючкой

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