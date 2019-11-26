Украинцы заставили Андрея Данилко бежать в слезах

Артисту предстояло выбрать остающихся участников. Однако выступавший в роли судьи Андрей Данилко расплакался и покинул студию.
"В 11 выпуске Х-фактор 10 Андрею Данилко досталась категория "Группы". Но что-то пошло не так, и требовательный судья решил сделать неожиданное заявление", - гласит подпись под видео на официальном канале проекта в "Ютубе". Когда пришло время делать выбор, исполнитель заявил, что не может этого сделать.
Андрей Данилко признался, что чувствует себя "пустым" и считает, что ничего не может дать ни одному из молодых артистов на сцене. Певец не мог сдержать слез, положил микрофон и ушел с эфира проекта.
Оставшиеся в студии наставники и конкурсанты проекта признались, что они в шоке от выходки Андрея Данилко. Тем не менее, судьи отобрали 24 участника, которые будут бороться за место в четырех категориях – парни, девушки, группы и "30+".
Как писали "Дни.ру", летом этого года Андрей Данилко откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены. Последним масштабным выступлением Верки Сердючки стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого певец решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов. Исключением стало "Евровидение-2019, куда его позвали в качестве специального гостя.
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