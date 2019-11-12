Верка Сердючка в шоке из-за ложных слухов о проблемах со здоровьем

Домыслы исполнитель развеял на своей странице в "Инстаграме". "Будьте осторожны! FAKE NEWS!", – написал Андрей Данилко. Он явно был шокирован тем, что о нем написали в Сети.
Поклонники тут же
выдохнули с облегчением и порадовались за любимую Верку Сердючку. "Андрюша,
крепкого вам здоровья!!!", "Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!",
"Хорошо, что все хорошо", – высказались фолловеры.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Переспала за деньги
Самая интересная!
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Куколд