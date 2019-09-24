Сын Табакова рассказал о конфликте с отцом из-за Зудиной

Актер и ресторатор Антон Табаков стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист признался, что его отношения с отцом оставляли желать лучшего.

Отпрыск легендарного актера и режиссера Олега Табакова поведал, что с негативом отнесся к роману своего отца с артисткой Мариной Зудиной. По словам Антона, ему было обидно за мать – Людмилу Крылову, которую бросили ради молодой на тот момент актрисы.

"Был период, когда наши взаимоотношения с отцом были натянутыми. Но со временем все встало на свои места. Когда у отца от Зудиной родился сын Паша, то я пришел к нему и поздравил его с этим радостным в жизни событием. При этом мой сын Никита смотрел на крохотного Пашу и все никак не мог понять, почему этот ребенок приходится ему дядей", – рассказал Табаков-младший в сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".

Антон не скрывает, что долгое время недолюбливал Марину. Ведь она, на его взгляд, разрушила крепкую семью, отняла отца у детей.

"Мало людей знают всю суть этого расставания моих родителей. Правду знают только я, сестра, мама и уже не существующий папа. Все остальное история и у каждого она своя", – отметил Антон в ток-шоу "Судьба человека".

Также, беседуя с Борисом Корчениковым, Табаков подчеркнул, что знаменитый отец не был для него кумиром. По-настоящему талантливым он считал Андрея Миронова, о чем много раз говорил родителю. Олег Табаков, в свою очередь, не замечал актерских задатков Антона. Мэтр даже отказался брать сына на свой курс, когда тот пришел поступать в театральный.