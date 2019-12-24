Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки

Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца.

Недавно Прохор Шаляпин дал большое интервью, в котором откровенно рассказал, почему расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец объяснил, что они приняли радикальное решение после того, как он понял, что не может оправдать ее надежд на семью. К тому же, по мнению Шаляпина, оба заигрались в публичность, тем самым уничтожив чувства. А еще певец прямо заявил, что не захотел портить ей жизнь.

Артист недолго страдал в одиночестве. Исполнитель воссоединился с бывшей женой, риелтором Ларисой Копенкиной. Пару засняли в одном из столичных отелей. Прохор Шаляпин вместе со своей экс-супругой спел на сцене их нетленный хит "Мы не такие". Примечательно, что в песне есть такие слова: "Больше тебя никому не отдам, сколько бы нам не вставляли палки". В Сети немедленно стали муссироваться слухи о том, что якобы Прохор бросил Виталину ради бывшей жены – пенсионерки.

Шаляпин обнародовал видео с Копенкиной. Лариса отреагировала: "Нууу так ииесть😂🤑Мы не такие как все👍 мы офигенные и счастливые😂👻👌 не смотря на все минные поля и приключения 🤑🎉😂💋🎈🌲🥃🌎Счастья тебе родной (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". По всей видимости, Прохор выступил на корпоративе фирмы Ларисы, и та в ответ поздравила его с наступающим Новым годом.

Напомним, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина поженились зимой 2013 года. Мать артиста была категорически против этого союза, но исполнитель пошел против ее воли и сделал по-своему. Брак Шаляпина и Копенкиной продержался пару лет – в 2015 году пара оформила развод. Несмотря на скандал, с которым расставались супруги, они сумели сохранить дружеские отношения.