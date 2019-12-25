Для Началовой закончилось плохо: как звезды калечат себя ради красоты

Который день в Сети обсуждают признание телеведущей Леры Кудрявцевой. Знаменитость рассказала поклонникам, что попала на операционный стол из-за импланта в груди. Как оказалось, силиконовая вставка слева порвалась, вещество коло пяти лет распространялось в теле звезды.
Лера Кудрявцева не единственная знаменитость пострадавшая из-за желания стать привлекательнее. Серьезные проблемы со здоровьем у певицы Юлии Началовой начались именно после пластики. После рождения дочери артистка увеличила грудь. Результат звезду не устроил. Юлия решила вытащить импланты. Для этого она обратилась к американским докторам.
Во время операции Юлии Началовой занесли инфекцию. Началось заражение. Артистку вытащили с того света. Но после сепсиса начались осложнения, здоровье знаменитости оказалось подорвано, что через годы привело к страшным последствиям.
Телеведущая Маша Малиновская тоже любила экспериментировать с внешностью. Знаменитость увеличивала не только грудь, но и губы. Когда же Маша решила вытащить капсулы с силиконом, начались проблемы, к счастью, не смертельные.
"Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не в подбородок мне смотрел. Трэш!" – вспоминала Малиновская.
Как сообщает сайт "Комсомольская правда" многие голливудские звезды, ранее увеличившие грудь, избавились от имплантов. Николь Кидман, Виктория Бэкхем, Джейн Фонда, Памела Андерсон, Дрю Бэрримор, Бритни Спирс и другие знаменитости признали ошибочность своего решения.
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