"Мой любимый, красавчик мой!": Гузеева пасмурным вечером обласкала Нагиева

Телезвезды знакомы много лет. Еще в студенчестве Дмитрий и Лариса были любовниками. Как признавался сам шоумен, этот роман был недолгим.
Нагиев познакомился с Гузеевой во времена учебы в питерском театральном институте. Он был студентом второго курса, когда столкнулся с молодой выпускницей сперва в коридоре вуза, а после в ресторане.
"Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он не всегда. На память о той связи осталась "Соковыжималка". С легкой руки его, гада, это прозвище я носила еще очень долго", – призналась как-то Лариса Гузеева в шоу "Прожарка".
Отношения знаменитостей не продлились долго. Как только страсть поутихла Лариса и Дмитрий разбежались. Интересно, что звездам удалось остаться в хороших отношениях, которые сохранились по сей день.
Об этом говорит свежая публикация звезды шоу "Давай поженимся!" в "Инстаграм". Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором запечатлена вместе с Дмитрием Нагиевым. Как оказалось, телеведущие вместе снимаются в новогоднем шоу.
После в "Сторис", Лариса прокомментировала происходящее на площадке. "Снимаем Новый год. Смотрите, как классно тут, на ярмарке. Димка — мой любимый партнер. Ушел вдаль… Мой любимый, красавчик мой!" – обласкала знаменитость Дмитрия Нагиева.
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