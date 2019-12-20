"Просто красотка!": белая и пушистая Гузеева привела россиян в экстаз

Звезда запечатлела рабочие моменты съемок новогоднего шоу Первого канала, где пару ей составил шоумен Дмитрий Нагиев. Кадрами она поделилась в соцсети.
"Да, я не белая и не пушистая! Ну и какая я Снегурочка! Но! Я могу над собой посмеяться! Дима невероятный, большой артист! Горжусь и счастлива иногда поработать вместе", – подписала снимок Лариса Гузеева.
60-летняя телесваха дополнила нежный образ облегающими черными легинсами и уггами с золотыми пайетками. Поклонники тут же отметили, как молодо выглядит ведущая программы "Давай поженимся!".
Народ пришел в экстаз от образа Гузеевой. По словам подписчиков, темный цвет волос идет ей гораздо больше, чем блонд. "Красивейшая Снегурочка", "Просто красотка!", "Умница! Ловкая такая, супер!", "Ну вообще отпад", "Куколка, классный образ!" – высказались фанаты.
Как правило, пользователи Сети любят критиковать Ларису Гузееву. Хейтеры придираются ко всему, начиная от внешнего вида звезды и заканчивая ее меткими выражениями. В свою очередь телеведущая резко осаждает хамов, не давая себя в обиду.
Как писали "Дни.ру", Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев знакомы много лет. В студенчестве они были любовниками. По словам шоумена, этот роман был недолгим.
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