Гузеева на сцене схватила чужого жениха за эрогенную зону

Телеведущая в очередной раз удивила зрителей неожиданной выходкой. Во время шоу она устроила одному из участников расслабляющую терапию.

Лариса Гузеева подошла к очередному жениху-герою шоу "Давай поженимся" и принялась ласкать руками его голову. Таким образом она хотела занять мужчину, пока одна из потенциальных невест готовила ему свой сюрприз.

Женщина попросила вынести в студию массажный стол и расположить к себе участника профессиональным массажем. Однако пока шли приготовления, ведущая взяла на себя инициативу. Стоит отметить, что артистка уделила особое внимание мочкам ушей участника, которые считаются эрогенной зоной.

Увидев этот перфоманс, невестка пришла в негодование. Однако зал был был под впечатлением того, что вытворяла Лариса Гузеева и не обратил на это особого внимания. Зрители пошутили, что теперь мужчине придется жениться на телеведущей.