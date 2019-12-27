"Сама себя выдай замуж": Розу Сябитову подняли на смех после побега жениха к молодой любовнице

Телесваха в своем "Инстаграм" рассказала, что надо делать, чтобы выйти замуж на следующий год. По ее словам, одиноким представительницам прекрасного пола не стоит сидеть дома в Новогоднюю ночь.
"31 декабря вам надо быть в местах, где скапливается большое количество людей. Это может быть кафе или ресторан. Подойдет и главная городская площадь, где установлена елка", – отметила Роза Сябитова. Она объяснила, что в таких местах концентрация потенциальных женихов будет повышена.
"Когда люди в хорошем настроении, то они намного охотнее знакомятся. Поэтому шансы встретить вторую половинку в новогоднюю ночь очень велики", – заключила телеведущая. Фолловерам такие очевидные советы пришлись не по душе. Они раскритиковали Розу Сябитову и высмеяли за то, что та сама одинока.
"Роза. А может, тебе и самой пора именно замуж за простого, но спокойного, терпеливого и душевного мужика?", "Роза, сама себя выдай замуж…", "Страшила", "Хорошие советы, больше для себя", – прокомментировали публикацию звезды злопыхатели. Однако нашлись и истинные поклонники, поддержавшие Розу Сябитову.
Как писали "Дни.ру", Роза Сябитова переживает личную драму. Ее жестоко обманул избранник. Незадолго до планируемой свадьбы живущий на Кипре мужчина втайне женился на другой. Бизнесмен влюбился в молоденькую девушку и пошел с ней под венец.
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