"Ужасно выглядит": Сябитова ошеломила публику постаревшим видом

Несколько лет назад Роза решилась на очень болезненную и дорогую безоперационную подтяжку лица – биоармирование. Сеанс длился примерно сорок минут. За это время медик сделал Сябитовой микроинъекции гиалуроновой кислоты.
Препарат вводился в кожу микроиглами особым способом. Специальная техника помогла смоделировать лицо теледивы, повысить тургор кожи, освежить цвет лица, очертить овал и избавиться от глубоких морщин.
Сябитова осталась довольна результатом. Даже телеведущая Лариса Гузеева, которая знаменита придирчивостью и привередливостью, положительно оценила перемены во внешности Розы.
Судя по всему, процедура дала временный эффект. На свежих фото в "Инстаграм" Роза Сябитова выглядит не лучшим образом. Так, по крайней мере, считают ее подписчики.
"Какой сделать сюрприз любимому мужчине на Новый год? Неожиданно приехать к нему в гости. Милый, жди меня, я уже близко! А вы любите сюрпризы?" – написала звезда шоу "Давай поженимся!".
" Роза , как ты постарела? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой ! Эта прическа очень сильно вас старит", "Ужасная фотка, как можно такую ставить?", "Тупо,глупо и Роза выглядит ужасно", "Вот это лицо в ОРИГИНАЛЕ!!!", "Тот случай когда любимый и любимая не живут вместе 😁 и видятся раз в месяц, видимо 😁 по поводу фото – ужасно, плюс 10-15 лет, такое ощущение что старуха сидит", – пишут Розе Сябитовой поклонники.
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