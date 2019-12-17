Любовник Сябитовой сбежал к молодухе перед свадьбой

Избранник жестоко обманул телесваху. Незадолго до планируемой свадьбы живущий на Кипре мужчина втайне женился на другой. Бизнесмен влюбился в молоденькую девушку, о чем Роза Сябитова поведала в "Инстаграме".
Телеведущая уверена, что новая избранница ее экс-возлюбленного страдает от геронтофилии. Первоначально она думала, что молодуха позарилась на деньги предпринимателя, но потом узнала от общих друзей, что разлучница испытывает к нему искренние и глубокие чувства.
Сябитова считает это признаком психического расстройства. "Мой уже бывший бойфренд (ровесник), пока я была вдали от него, женился на девушке младше на 30 лет (ровесница моей дочери). Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что позариться), я бы не так сочувствовала", – поделилась телеведущая.
"Как утверждают врачи-психиатры, в основе всегда лежит низкая самооценка и неуверенность в себе, которые будут подталкивать человека к отношениям с мужчинами или женщинами в возрасте", - добавила сваха. Поклонники посочувствовали знаменитости, отметив, что Роза Сябитова недолго будет одна.
Ранее телеведущая раскритиковала союз 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой из-за огромной разницы в возрасте. Роза Сябитова призналась, что выступает за равные браки.
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