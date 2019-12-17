Любовник Сябитовой сбежал к молодухе перед свадьбой

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале переживает личную драму. Роза Сябитова сообщила, что ее бросил жених.

Избранник жестоко обманул телесваху. Незадолго до планируемой свадьбы живущий на Кипре мужчина втайне женился на другой. Бизнесмен влюбился в молоденькую девушку, о чем Роза Сябитова поведала в "Инстаграме".

Телеведущая уверена, что новая избранница ее экс-возлюбленного страдает от геронтофилии. Первоначально она думала, что молодуха позарилась на деньги предпринимателя, но потом узнала от общих друзей, что разлучница испытывает к нему искренние и глубокие чувства.

Сябитова считает это признаком психического расстройства. "Мой уже бывший бойфренд (ровесник), пока я была вдали от него, женился на девушке младше на 30 лет (ровесница моей дочери). Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что позариться), я бы не так сочувствовала", – поделилась телеведущая.

"Как утверждают врачи-психиатры, в основе всегда лежит низкая самооценка и неуверенность в себе, которые будут подталкивать человека к отношениям с мужчинами или женщинами в возрасте", - добавила сваха. Поклонники посочувствовали знаменитости, отметив, что Роза Сябитова недолго будет одна.

Ранее телеведущая раскритиковала союз 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой из-за огромной разницы в возрасте. Роза Сябитова призналась, что выступает за равные браки.