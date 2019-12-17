"Есть опасность": последствия аварий сына Валерии перепугали Пригожина

Иосиф Пригожин крайне обеспокоен ситуацией на дорогах после аварий, в которые попал 21-летний Арсений. Продюсер рассказал, как они с супругой переживали за отпрыска. На счету парня три ДТП за неделю.
Сын певицы Валерии жив и серьезно не пострадал. Однако для звездной пары инциденты имели последствия: Пригожин и Валерия испытали большой стресс. К тому же декабрь для представителей шоу-бизнеса – очень насыщенный месяц в плане работы.
Примечательно, что о третьем происшествии с Арсением продюсер не знал, но оно было совсем пустяковое. Пригожин высказался о том, что портит ситуацию на дорогах.
"Сегодня очень много таксистов-приезжих безбашенных по городу летают. Даже для профессиональных людей есть опасность", – цитирует мужа певицы Валерии Teleprogramma.pro.
По словам продюсера, после всех передряг наследник исполнительницы чувствует себя хорошо. Однако осадок от случившегося, разумеется, остался.
Напомним, что первое ДТП с сыном певицы Валерии случилось в ночь на 8 декабря. Арсений ехал из Москвы в Петербург, за рулем была его девушка. Машина врезалась в отбойник.
Вторая авария была в Москве 13 декабря после выписки Арсения из больницы. Такси, на котором он ехал домой, столкнулось с автобусом. Парень даже заподозрил, что его преследует злой рок.
Третье ДТП с сыном певицы Валерии случилось утром 15 декабря. На его автомобиле после столкновения с другим авто слегка погнулась рамка для госномера.
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