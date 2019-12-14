О чем в детстве мечтали Валерия, Арбенина и другие знаменитости

Звезды отечественного шоу-бизнеса поделились трогательными воспоминаниями. Так Валерия, Диана Арбенина и другие медиа-персоны рассказали, о чем мечтали в детстве.



Несмотря на тот факт, что сейчас супруга Иосифа Пригожина может позволить себе многое, ее одним из самых дорогих воспоминаний является подарок мамы на новый год. Тогда Валерия жила в небольшом городе Аткарске, и как все девочки в любые времена грезила модными обновками.

"Мне было 14 лет, когда мама подарила на Новый год мои первые босоножки на шпильке. А ведь зима, в них никуда не выйдешь. И я каждый день открывала шкаф и балдела: "Неужели это мое?!". Счастливей меня подростка не было!", – рассказала певица.

У лидера группы "Ночные снайперы" была другая мечта. Так Диана рассказала, что дороже любых сценических разномастных костюмов для нее является ее детский самодельный наряд негритенка.

"Жили мы на крайнем Севере, в поселке Ягодное Магаданской области, это Колыма. Там было, прямо скажем, не до изысков, да и климат холодный – понятно дело, чернокожих там никогда не водилось. И вот в третьем классе, когда все одноклассники нарядились зайчиками да снежинками, я заявилась на школьную елку в классном костюме негритянского музыканта, которые родители сделали мне сами: на голове канотье, в руках здоровенный тромбон, а все лицо вымазано черным кремом. В шоке был даже Дед Мороз!", – передает слова знаменитости газета "Комсомольская правда".

Впрочем, не у всех мечты сбываются. Звезда 90-х Татьяна Буланова рассказала о том, как ее желание не смогло воплотиться в жизнь.

"На Новый год подростком я очень хотела получить стеганую куртку серебристого цвета. У нее было какое-то романтичное название, сейчас уже и не вспомнить. Я целый день могла сидеть и представлять, как я в ней гуляю, кручусь перед зеркалом… Но, увы, эта мечта так и осталась мечтой...", – с сожалением вспоминает артистка.