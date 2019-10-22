Яйцеклетка от больной дочери: Успенская сообщила о будущем ребенке

Летом Любовь Успенская заявила, что хочет второго ребенка. Тогда популярная певица признавалась, что ищет донора. Теперь артистка не исключает, что им может стать ее дочь Татьяна Плаксина.

В новом интервью Любовь Успенская призналась, что тоскует по детям. Однако в свои 65 лет артистка мечтает не о внуках, а о собственном ребенке. Поэтому певица намерена прибегнуть к помощи донора. Более того, Любовь Успенская не исключает, что им может стать ее дочь Татьяна Плаксина.

"Мне не хватает детского плача в доме, детского крика, смеха. Я эту идею не оставила. Мужчина есть, и не один. И есть достойные, то есть здоровые, умные, красивые, талантливые. А женщина… Мне хотелось бы, чтобы что-то от меня было. Может, я могла бы у Тани, ну, клетку взять", – призналась Любовь Успенская в беседе с корреспондентами "Пятого канала".

Артистка дала понять, что сама не намерена принимать участие в создании будущего ребенка. Дело в том, что работа выжимает из нее все соки. Поэтому ни на какой интим у нее не остается ни времени, ни сил. "Я прихожу после концерта, когда отдаюсь шести тысячам людей в зале. Понимаете, они меня уже и так отымели. Какой секс? Я уже секс получила на сцене", – с улыбкой объяснила королева шансона.

Ранее Любовь Успенская рассказала в интервью о состоянии дочери. Напомним, в конце 2018 года взрослая дочь артистки Татьяна Плаксина крайне неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике. Она выбила себе два зуба, сломала челюсть в двух местах, а позднее чуть не умерла от заражения крови.

Вскоре после происшествия Успенская увезла дочь в Швейцарию, где ей удалили еще три зуба. Далее началась долгая реабилитация. Татьяна сменила несколько стран. Сейчас она живет в Таиланде, но вскоре вернется в Россию. По словам Любови Успенской, в ближайшее время Татьяне предстоит перенести еще одну операцию.

