Постаревшая Успенская серьезно покалечилась на съемках

В ролике звезде пришлось примерить на себя роль уборщицы. Сама певица сильнее всего боится, что поклонники воспримут ее амплуа слишком буквально.
Стоит отметить, что в новой роли Любовь Успенская выглядит постаревшей: мешки под глазами, морщины. О том, на какие жертвы ей приходится идти ради работы, 65-летняя знаменитость поведала в перерыве между дублями клипа "Люба всегда права".
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