"Просто королева": роскошную Успенскую искупали в море комплиментов

Певица Валерия показала похорошевшую коллегу по сцене. Поклонники отметили, что 65-летняя Любовь Успенская, как и супруга продюсера Иосифа Пригожина, выглядит гораздо моложе своих лет.

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Исполнительница поделилась в соцсети снимками из звездного закулисья. Знаменитость опубликовала кадр со съемок шоу "Главный новогодний концерт", которое состоялось 15 декабря в Crocus City Hall.

На фото певица Валерия после выступления нежно приобнимет подругу – Любовь Успенскую, передает Пятый канал. "Убегая домой после выступления, встретила в коридоре Любочку", — подписала свой пост исполнительница.

Артистка отметила, что Любовь Успенская выглядит сногсшибательно. Поклонники Валерии отметили, что обе певицы выглядят моложе своих лет. "Выглядите обе просто прекрасно!", "Ой, милашки-неваляшки", "Вы обе красотки, Любовью всегда восхищаюсь", "Любовь, вы просто королева, и я вас так люблю и слушаю всегда, где бы не была", "Куколки", – одарили комплиментами звезд фолловеры.

Отметим, что нашлись и те, кто раскритиковал Любовь Успенскую. Некоторые отметили, что певица в погоне за молодостью переборщила с пластическими операциями.