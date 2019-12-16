"Просто королева": роскошную Успенскую искупали в море комплиментов

Исполнительница поделилась в соцсети снимками из звездного закулисья. Знаменитость опубликовала кадр со съемок шоу "Главный новогодний концерт", которое состоялось 15 декабря в Crocus City Hall.
На фото певица Валерия после выступления нежно приобнимет подругу – Любовь Успенскую, передает Пятый канал. "Убегая домой после выступления, встретила в коридоре Любочку", — подписала свой пост исполнительница.
Артистка отметила, что Любовь Успенская выглядит сногсшибательно. Поклонники Валерии отметили, что обе певицы выглядят моложе своих лет. "Выглядите обе просто прекрасно!", "Ой, милашки-неваляшки", "Вы обе красотки, Любовью всегда восхищаюсь", "Любовь, вы просто королева, и я вас так люблю и слушаю всегда, где бы не была", "Куколки", – одарили комплиментами звезд фолловеры.
Отметим, что нашлись и те, кто раскритиковал Любовь Успенскую. Некоторые отметили, что певица в погоне за молодостью переборщила с пластическими операциями.
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