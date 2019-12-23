"Голубой огонек": Пугачева спуталась с гей-мафией на Первом канале

Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие звезды российской эстрады стали участниками "Новогодней ночи на Первом канале". Как говорят, там должна появиться и Алла Пугачева. Но не все зрители, как оказалось, хотят встречать 2020-й под песни и танцы 70-летней артистки.

"Константин Эрнст пригласил Аллу Пугачеву спеть и сплясать... Потрясти своими мощами! Эксгумация преследуется, и РПЦ называет это большим грехом", "Сколько можно, уже дайте молодым дорогу!", "Мы же не в средние века живем. Это в те времена людям было интересно на уродов смотреть. Сейчас зачем над народом издеваться? Людям хочется смотреть на красоту и слушать красивые мелодии, а они нас опускают ниже плинтуса. Да еще и насмехаются, что-де пипл все схавает, бессовестные хари", "Экономия Первого канала заметна не первый год. Чтоб не оплачивать аренду, декорации, павильоны "Мосфильма", нашли дешевый вариант: снимать огонек для голубых в подворотнях", – едко замечают возмущенные зрители.

Людям не нравится, что из года в года в новогоднюю ночь из телевизора их поздравляют одни и те же артисты. Постаревшие, обрюзгшие, подурневшие. Не нравится молодящаяся 70-летняя Алла Пугачева, которая должна появиться в телевизоре перед обращением президента. Да еще за десятки миллионов рублей, которые, как говорят, она получит за съемки в передаче. Не нравится засилье артистов нетрадиционной сексуальной ориентации, которые на протяжении всей новогодней ночи будут изображать в на экране ловеласов, казанов, дамских угодников, сердцеедов. Народ считает, что Первый канал взяла в оборот гей-мафия, которая не пускает на экран приверженцев традиционной любви. Пугачеву там объявили королевой, и теперь она правит бал на экране.

Наверное, достанется на орехи и вернувшей в Россию Софии Ротару. Герой Украины в этом году будет присутствовать почти во всех новогодних телеконцертах. Многие считают такое появление бесстыдством.