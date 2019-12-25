"Большой грех": Эрнсту влетело за решение эксгумировать осточертевшую Пугачеву

По слухам, Константин Эрнст пригласил Аллу Пугачеву эксклюзивно спеть и сплясать на главном государственном телеканале страны за несколько десятков миллионов рублей. И сегодня-де Борисовна записывает в специально выстроенном павильоне клип на одну из своих новых песен. Его-то и покажут перед обращением президента.
Ну а 1 января, в 20 часов, на Первом представят нашумевший "Тот самый концерт". С 31 октября его возили по стране и демонстрировали за деньги в кинотеатрах. Теперь же все желающие смогут побывать на концерте Аллы Пугачевой бесплатно и не вставая с диванов.
Художественная ценность у этого фильма, правда, небольшая. Его позиционируют как снятый на камеру 17 апреля единственный юбилейный концерт Примадонны в Кремле, билеты на который перекупщики предлагали от 100 до 500 рублей. На самом деле, большая часть этого фильма была записана накануне – в пустом зале дворца и павильоне "Главкино". Перед нами – смонтированная нарезка преимущественно из крупных планов и перезаписанным потом в студии голосом.
Члены семьи, друзья и другие подпевалы Примадонны рассыпаются в комплиментах. "Я впервые вблизи разглядела работающую на сцене маму. Ее эмоции, глаза, настроение – то, что можно не рассмотреть, сидя в зале, – для меня стали потрясением. Да еще и прекрасный звук. Что может быть лучше?!" – не смогла сдержать восторга Кристина Орбакайте.
А вот простые зрители считают, что платить "осточертевшей" Пугачевой миллионы и пичкать ею народ все праздники не стоит. "Ее бы в деревню на свиноферму на 20 тысяч рублей в месяц, пусть там и пела бы. Труженица", "На Ленина смотреть запретили? Вот и на певичку, тоже не нужно смотреть. Высохшая мумия", "Спасибо, люди добрые, что предупредили, теперь не будем Первый смотреть. А то каждый год 31 числа мы надеемся на лучшее, а лучшее к нам приходит в виде бабушки Аллы Борисовны... Ну и перспективка наметилась...", "Эрнст пригласил Аллу Пугачеву спеть и сплясать... Потрясти своими мощами? Эксгумация преследуется и РПЦ называет это большим грехом", "Опять старухи веселить будут, только кого? Уже никто и не смотрит эти огоньки "голубые", надоели с этой рухлядью – каждый год одни и те же морды".
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