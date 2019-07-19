"Хороший курятник": буйного Башарова застали с тремя красотками

Известный актер Марат Башаров несколько месяцев назад официально развелся со своей женой Елизаветой Шевырковой. Так что поводов упрекать его за то, что он проводит время в компании "трех граций", вроде бы нет - человек он свободный.
Фотография, которую выложил в Instagram Марат Башаров, сделана, судя по всему, на одной из вечеринок. Актер решил не подписывать пост – так что подписчикам остается только догадываться, кто попал на снимок.
Тем не менее поклонники – преимущественно мужская часть аудитории – отдали должное вкусу актера. "Вот это по-нашему!!!", "Хороший курятник!", "Красавчик Марат", – прокомментировали пользователи пост.
Но нашлись и те, кто посоветовал девушкам держаться от Марата Башарова подальше. Ведь актер известен буйным нравом: Шевыркова развелась с ним именно из-за рукоприкладства. Первая жена, Екатерина Архарова, тоже ушла от артиста – он ее регулярно избивал. "Сейчас с похмелья троим глаз подобьет", "Пристроился. Урод", – негодуют некоторые подписчики.
После скандального развода Марат Башаров, видно, уже соскучился по женской ласке. Недавно актер решил вспомнить давнюю любовь. В программе "Судьба человека" показали видеозапись, на которой он признается в чувствах актрисе Елене Пановой, с которой они много лет назад вместе снимались в сериале "Граница. Таежный роман", напоминает Teleprogramma.pro.
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