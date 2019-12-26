"Летаете на уровне "Дома-2": Собчак потерпела оглушительный провал

Новый выпуск ютуб-шоу Ксении Собчак назвали большим провалом. По мнению зрителей, тема выпуска неинтересна широкой аудитории.

В Сети вышел очередной эфир шоу "Осторожно, Собчак!". Программа, созданная в формате круглого стола, была посвящена светской жизни Москвы. Гости Ксении Собчак, журналисты и писатели, обсудили, кто из известных им персонажей сейчас в топе и кому в это привилегированное общество никогда не попасть.

Поклонники программы теледивы, которую, к слову, тоже часто называют светской львицей, выпуском были разочарованы. Большинство фанатов не были знакомы с теми, кого обсуждали в шоу Собчак.

"Ксения, а для кого и для чего вы снимали это видео (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)? Никому неизвестные люди обсуждают других таких же... Такое чувство, что вы просто забыли выключить камеру на своем званом обеде. Или может вы думаете, что надо просветить дремучих зрителей ютуба о том, что такое светское общество? Если да, то вы все-таки летаете на уровне Дома-2, и слава богу, что никто вас не выбрал президентом", – рассудил пользователь Сети в комментариях к шоу.

Гостей Ксении Собчак назвали неграмотными и оторванными от реальности. "Люди, которые кичатся деньгами, но не умеют правильно разговаривать (одела/надела). Люди, которые называют "просиживание в салоне красоты" работой, но матерятся через раз. Люди, которые слишком сильно себя любят, выставляю себя королями, но почему-то выглядят смешно.. Что в головах у взрослых людей:((а я это смотрю", – написал интернет-обыватель.

О неудаче Ксении Собчак говорит и количество просмотров. За сутки видео набрало чуть более 400 тысяч. Другие эфиры теледивы стабильно набирали по миллиону за день.