"Ей неинтересно светить ****": Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой

В ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения и ее друзья-журналисты подвели итоги года. В ходе беседы присутствующие пришли к выводу, что светское общество – это симбиоз людей богатых, людей влиятельных и людей богемных.
Одновременно встал вопрос: кого из состоятельных и знаменитых относить к светскому обществу, а кого нет. В пример Ксения Собчак привела журналистку Наилю Аскер-заде, которая известна в том числе отношениями с неким состоятельным банкиром.
Гости Ксении Собчак, немного поразмыслив, пришли к выводу, что Наиля является частью светской Москвы. Она каждый год появляется на главном "сборище" богачей – пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Между тем экс-гимнастку Алину Кабаеву, по мнению присутствующих, светской львицей назвать нельзя, хотя она богата и занимается общественной деятельностью. Спортсменка скрывает личную жизнь и не появляется в свете – в общем, давно залегла на дно.
"Алина Кабаева была на обложке Vogue с надписью "Победа" между ног", – не согласилась с гостями Ксения Собчак. "Потому что ей неинтересно, простите, светить ****. А это важнейший критерий", – рассудила Татьяна Столяр, основательница телеграм-канала "Антиглянец". Было отмечено, что Кабаева оказалась на обложке только потому, что стала олимпийской чемпионкой.
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