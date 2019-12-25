"На подсосе": гости Собчак высмеяли Богомолова

В рамках шоу "Осторожно, Собчак!" Ксения собрала за круглым столом людей, имеющих точное понимание того, что представляет собой светская жизнь в Москве. Это журналисты и кинокритики. В разгар обсуждения гостья теледивы "проехалась" по Константину Богомолову.
Основательница телеграм-канала "Антиглянец" Татьяна Столяр заявила, что муж Ксении Собчак попал в культурный пласт столицы, "присосавшись к нему". "Светская элита пытается охомутать, каким-то образом присосаться к представителям культурного класса. Это произошло в свое время с Константином Богомоловым. Богатые выступают на таком культурном подсосе, потому что им скучно слушать одни и те же разговоры, ходить на одни и те же вечеринки и премии", – сказала гостья шоу.
Она уверена, что представители светского общества плевать хотели на творчество композитора и пианиста Кирилла Рихтера, хореографа Владимира Варнавы и балерины Дианы Вишневой, но на их выступления ходят. Они делают это, по словам Столяр, чтобы казаться умнее и культурнее.
Ксения Собчак в ответ заявила, что ранее светская тусовка проводила время в ночных клубах. Состоятельные дамы и господа прожигали жизнь на танцполе, так пусть лучше посещают театры и выставки.
Теледива попыталась выгородить мужа. Ксения Собчак сказала, что это она, светская львица, "присосалась" к миру культуры.
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