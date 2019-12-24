Собчак пострадала после учений спецназа

Ксения редко пропускает мимо различные скандальные информационные поводы. Так она уже комментировала и смерть бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова, и факт стрельбы возле станции метро "Лубянка". Теперь же под ее пристальный взор попала новость про показательные выступления сотрудников ФСИН в одной из школы Челябинской области.
По всей видимости, телеведущая действительно обеспокоена случившимся. Стоит напомнить, что спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области. Видео было опубликовано в на YouTube-канале "Златоустовского телевидения". Сейчас оно удалено, однако в Сети все равно остались копии.
Подобное привело Ксению в ужас. По ее мнению, демонстрировать силовые упражнения еще неокрепшим умам, пропагандируя ненависть к протестующим, просто неприемлемо. Она прокомментировала это явление, не скупясь на нецензурную лексику в своем телеграмм-канале "Кровавая барыня": "У детей в глазах читается-что за *********** тут происходит?!?!?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
На отрывке из репортажа "Златоустовского телевидения" хорошо видно, как бойцы спецназа демонстрируют школьникам такие приемы как "Палкой сверху, бей!" и "Палкой снизу, бей!". Кроме того, сотрудники ФСИН продемонстрировали щитовое построение.
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