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"Какой ужас": Собчак пострадала из-за расстрела в центре Москвы

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня интернет пестрит новостями о громком происшествии в центре столицы. Ксения Собчак пострадала из-за расстрела.
прочитано 821 раз

Телеведущая редко пропускает мимо какие-либо резонансные новости. Она нередко высказывается в своем микроблоге о происходящих явлениях. Ранее она комментировала смерть бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова, а теперь не смогла сдержать эмоций от новостей о стрельбе рядом со станцией метро "Лубянка".

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В своем телеграмм-канале женщина написала: "Ужас какой!". По всей видимости, ее действительно взволновало это известие, ведь могли быть ранены простые люди. Ксения даже морально пострадала от случившегося. Стоит заметить, что Собчак нередко переживает за судьбы соотечественников, особенно, когда дело касается вопросов жизни и смерти.

Напомним, что около здания Федеральной службы безопасности в Москве неизвестные открыли стрельбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, в результате перестрелки были ранены двое силовиков. Очевидцы утверждают, что слышали автоматные очереди. По последним данным пострадавших трое.

В ходе стрельбы ранения получили Александр Замчалин, Павел Анисимов, Илья Фисенко.Ранее СМИ сообщили, что пострадавших увезли на карете скорой помощи. Нападавших было трое, один из них ликвидирован. По предварительным данным, один из преступников был одет как сотрудник правоохранительных органов.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Автор: 19 декабря 2019, 19:58
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Не читал галиматью.Какой ужас,что в пони при обстреле не попали.
Гость
Ответить
Слышь, кандидатка, ты уж лучше промолчала бы.
1

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