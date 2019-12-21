"Спасибо, что не нокаутировали": эксперты о бегстве с нового шоу Собчак на Первом канале

Ксения Собчак получила место на Первом канале. Скандальная телеведущая уже снимает новое шоу.

Как стало известно, дебютный выпуск программы Ксении Собчак будет посвящен громкой истории сестер Хачатурян из Москвы, зарезавших отца-тирана. В студии встретятся многие именитые юристы.

Правозащитникам предложат посмотреть документальный фильм по теме выпуска. После начнется обсуждение громкого убийства.

Отметим, что среди присутствующих на съемочной площадке были замечены известные адвокаты Александр Бенхин и Анатолий Кучерена. Юристы частенько становятся участниками различных телепрограмм.

"Сегодня был на съемках нового проекта Ксении Собчак. Зная об остроумии Ксении Анатольевны и о современных возможностях монтажа, теперь думаю: куда и от кого мне бежать? А у вас есть предположения о чем будет этот проект?" – написал защитник в личном "Инстаграм".

В комментариях к публикации отметился Александр Бенхин. Юрист признался, что тоже хотел тихо уйти из студии. "Анатолий Григорьевич, вам точно бежать не от кого. Вчера поняв, что мне предстоят прения с вами, хотел сначала оперативно сбежать с эфира. Это все равно, что боксера второразрядника выставить против Майка Тайсона. Но, как видите, остался. Спасибо, что не нокаутировали", – высказался правозащитник.

Напомним, ранее в Сети муссировались слухи о том, что Ксения Собчак займет место Дмитрия Борисова в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Как оказалось шоумен, останется при своих интересах. Теледива получила место в новом проекте.