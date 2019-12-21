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"Спасибо, что не нокаутировали": эксперты о бегстве с нового шоу Собчак на Первом канале

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com.
Ксения Собчак получила место на Первом канале. Скандальная телеведущая уже снимает новое шоу.
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Как стало известно, дебютный выпуск программы Ксении Собчак будет посвящен громкой истории сестер Хачатурян из Москвы, зарезавших отца-тирана. В студии встретятся многие именитые юристы.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Правозащитникам предложат посмотреть документальный фильм по теме выпуска. После начнется обсуждение громкого убийства.

Отметим, что среди присутствующих на съемочной площадке были замечены известные адвокаты Александр Бенхин и Анатолий Кучерена. Юристы частенько становятся участниками различных телепрограмм.

"Сегодня был на съемках нового проекта Ксении Собчак. Зная об остроумии Ксении Анатольевны и о современных возможностях монтажа, теперь думаю: куда и от кого мне бежать? А у вас есть предположения о чем будет этот проект?" – написал защитник в личном "Инстаграм".

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

В комментариях к публикации отметился Александр Бенхин. Юрист признался, что тоже хотел тихо уйти  из студии. "Анатолий Григорьевич, вам точно бежать не от кого. Вчера поняв, что мне предстоят прения с вами, хотел сначала оперативно сбежать с эфира. Это все равно, что боксера второразрядника выставить против Майка Тайсона. Но, как видите, остался. Спасибо, что не нокаутировали", – высказался правозащитник.

Напомним, ранее в Сети муссировались слухи о том, что Ксения Собчак займет место Дмитрия Борисова в ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Как оказалось шоумен, останется при своих интересах. Теледива получила место в новом проекте.

21 декабря 2019, 11:16
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Первый канал итак уже никто не смотрит, погряз в догах. А с приходом гиены всея Руси, люди вообще забудут о первом канале. Эрнст просто придурок, решил превратить канал в Дом 2.
Гость
Ответить
Её стойло - ДОМ-2,и больше нигде.
1

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