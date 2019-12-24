Розе Сябитовой дали смачную оплеуху

Сваха часто устраивает участникам шоу допросы с пристрастием. Некоторых это веселит, других раздражает.
На этот раз Роза снова продемонстрировала талант прокурора, опубликовав забавное видео со съемок в своем инстаграм-аккаунте.
На записи она расспрашивает пришедшего побороться за сердце девушки молодого человека об уровне его доходов. Также Сябитова интересуется, является ли он приезжим или коренным москвичом.
"Скажите, а ради чего Ваш тяжелый характер, как я понимаю, терпеть? У Вас хоть деньжата-то есть?" – беспардонно поинтересовалась соведущая шоу.
В конце ролика сваха "опустила" молодого человека ниже плинтуса. Она заявила, что на дорогой пиджак и бриллиант в ухе ему накопить удалось, а "на нормальную обувку денег не хватило".
Фолловеры поспешили продемонстрировать всю мощь своего презрения. "Роза, видела всего одну передачу, где Вы показались мне не колхозницей. Слышать Ваше постоянное "че" на ультразвуке – это кровь из ушей", – раскритиковала звезду пользователь Сети.
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