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"Пришла с того света": 60-летняя отвергнутая невеста устроила истерику на "Давай поженимся!"

Кадр youtube.com
Бывшая участница шоу Дороти, представившаяся наследницей подруги-миллионерши, ворвалась на эфир шоу "Давай поженимся!". Женщина едва не сорвала программу на Первом канале.
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Дороти искала себе жениха в одном из ноябрьских выпусков, но ушла ни с чем. Одним из мужчин, борющихся за ее сердце, стал 61-летний Александр, который заявил, что он экс-разведчик. Конкурсантка отвергла его.

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 Давай поженимся

Сюжеты Давай поженимся

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Теперь Александр сам стал героем "Давай поженимся!", планируя подыскать себе пару. Однако после его беседы с первой претенденткой на съемочную площадку ворвалась Дороти. "Я твоя невеста, которую ты любил, бил и погубил. Пришла с того света, чтобы забрать тебя с собой", – истерично заявила она. Ее выходка чуть не сорвала эфир.

Дороти принялась пересказывать Библию, одновременно открыв сумку и надевая на себя многочисленную бижутерию. По словам женщины, произошедшее на передаче с ее участием похоже на историю Адама и Евы. Мол, сначала к ней пришли два хороших человека, но позднее появился "гад", который все испортил.

"Миллионерша" отметила, что Александр это сделал из алчности, узнав, что она является наследницей огромного состояния. Ведущая "Давай поженимся!" Лариса Гузеева назвала Дороти аферисткой. При этом она добавила, что понимает женщину. По ее словам, та сошла с ума от горя, так как ее сына надолго посадили в тюрьму. 

По словам Гузеевой, к Дороти ни на одной передаче не относятся серьезно. В свою очередь та пригрозила шоу "Давай поженимся!" иском и вышла из студии.

Автор: 20 декабря 2019, 12:51
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