"Вовке повезло": народ пустил слюни на оголившуюся Наталью Подольскую

Наталья Подольская показала стройные подтянутые ноги и идеальный пресс. Жена музыканта Владимира Преснякова таким образом ответила на критику Ксении Собчак.



37-летняя певица разместила в соцсети кадр, на котором предстала в черно-розовом боди. "Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40... Вовка, прости! Ты единственный", – подписала фото Наталья Подольская.

Снимок стал реакцией на слова Ксении Собчак о том, что 40-летним женщинам должно быть стыдно оголять свои прелести. Снимок исполнительницы доказал, что и в среднем возрасте можно оставаться сексуальной и привлекательной. На нем Наталья Подольская выглядит по молодежному дерзко.

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