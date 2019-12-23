"Вовке повезло": народ пустил слюни на оголившуюся Наталью Подольскую

37-летняя певица разместила в соцсети кадр, на котором предстала в черно-розовом боди. "Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40... Вовка, прости! Ты единственный", – подписала фото Наталья Подольская.
Снимок стал реакцией на слова Ксении Собчак о том, что 40-летним женщинам должно быть стыдно оголять свои прелести. Снимок исполнительницы доказал, что и в среднем возрасте можно оставаться сексуальной и привлекательной. На нем Наталья Подольская выглядит по молодежному дерзко.
Материл дополняется
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