Наталью Подольскую опустили ниже плинтуса

Во внешности исполнительницы можно наблюдать некоторые изменения. Причем довольно масштабные. Звезда не постеснялась появиться на публике с бородой и усами!
Фолловеры заметили, что на опубликованном в инстаграм-аккаунте видео артистка сильно смахивает на своего мужа. Оказалось, они были правы. Подольская разыграла своих подписчиков.
Она создала собственную маску для социальной сети. Первым ее решил протестировать никто иной как Пресняков. В итоге получилась довольно забавная коллаборация: бородатый Владимир с ярко-рыжими прямыми волосами.
"Я – Наташа Подольская. Вот такая я баба!" – произнес музыкант.
Далеко не все поклонники оценили чувство юмора. Некоторых это видео испугало, у других вызвало отвращение.
"Какая гадость!" – заявил критик.
Тем не менее, большинство комментариев оказались положительными. "Прикольно!", "Очень долго смеялась, спасибо за настроение!", "Весело с утра!" – хохотали обожатели.
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