Округлившийся живот Подольской вызвал подозрения

Домыслы о том, что артистка может ждать второго ребенка, разлетелись по Сети после публикации кадров, на которых певица готовится к концерту. Наталья Подольская в "Инстаграме" показала, как проходят сборы перед выходом на сцену.
Исполнительница сняла себя в пижаме, подчеркнувшей наличие у нее небольшого животика. Пользователи соцсети принялись спорить о том, беременна ли звезда.
Подольская уже поясняла, что имеет особенность фигуры, из-за которой многим часто кажется, что она в интересном положении. На сей раз она не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи.
У тех, кто верит в беременность певицы, есть еще один аргумент. Наталья Подольская приехала в Санкт-Петербург на поезде. Обычно артистка добирается на самолете, но в этот раз выбрала более безопасный способ передвижения. Имеется в виду, что врачи запрещают совершать перелеты на ранних сроках.
Напомним, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают маленького Артемия. У исполнителя также есть взрослый сын от брака с Кристиной Орбакайте.
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