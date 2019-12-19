Выглядит комично: Тимати заплевали рядом с роскошной Решетовой

Модель предстала в красном облегающем платье с декольте и вырезом под грудью. Образ она дополнила черными туфлями-лодочками. Выбрав такой наряд, возлюбленная музыканта продемонстрировала прекрасную фигуру, а ведь после рождения ее первенца прошло всего два месяца.
А вот ее избранник привлек внимание в отрицательном смысле. Исполнитель облачился в серое пальто с меховым воротом, красную водолазку, джинсы и зеленые слипоны. На его голове была объемная кепи в клетку.
Непонятно, почему рэпер Тимати решил комбинировать такие цвета. Рядом с холеной Решетовой рэпер Тимати выглядел карикатурно. "Так и хочется сдать верхнюю одежду Тимати в гардероб. Исполнитель либо старался отдать дань советской классике, либо не пытался поработать над образом вовсе. Он выглядит несколько комично", – цитирует модельера, стилиста и fashion-эксперта Наза Маера "Экспресс газета".
При этом он добавил, что вещи на артисте могли бы работать слаженно, если убрать некоторые из них. Специалист рекомендовал рэперу Тимати в данном случае снять пальто и кепи, оставить водолазку, джинсы с обувью и даже аксессуары.
По мнению стилиста, образы Анастасии Решетовой и музыканта не гармонируют. Наряд модели выглядит строго, сексуально и продуманно, в то время как внешний вид рэпера Тимати эксперт назвал чудным.
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