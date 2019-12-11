Народ стошнило от мерзкого вида грязнули Тимати

На видео, снятом в одном из ТЦ, оператор крупным планом показал ногти исполнителя. Вид вызывает скорее отвращение, нежели желание попробовать черные бургеры. Под ногтями собралась грязь, которую знаменитость не стала вычищать перед съемкой рекламы.
Даже фанаты Тимати были озадачены. Что это может быть? Модный маникюр с эффектом черноты? Просто неухоженность? Краснодарцы в социальных сетях сообщили, что пробовать блюда рэпера расхотелось.
Ранее Юнусов с помпой открыл свое заведение на Кубани. Певец устроил аттракцион неслыханной щедрости – в первый день работы закусочной он лично раздавал покупателям черные бургеры. Возле ресторана быстрого питания выстроилась огромная очередь: каждому хотелось получить заветный кусок из рук Тимура, сообщает "Экспресс газета".
Напомним, что сеть своих бургерных Тимати открыл в 2016 году. В России работает около 30 закусочных, есть у знаменитого рэпера рестораны и в ближнем зарубежье. А совсем недавно Юнусов открыл закусочную в Лос-Анджелесе. Black Star Burger сравнивают себя с мировыми лидерами уровня Umami и Gordon Ramsey.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.
Просьба добиться помощи психиатра.
Над нами издеваются.