Анастасия Решетова устроила стрельбу

Оказалось, бизнесвумен стала увлекаться стрельбой. Она ходит на занятия в специальный клуб, где тренируется с профессионалом.
Сначала Анастасия показала, как стреляет из статичного положения. Потом она начала бегать по периметру тира, попадая точно в цель. Удивительно, но у Решетовой почти не было промахов, за что она и получила похвалу от тренера.
Ролик, в котором запечатлен весь процесс, модель опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Меньше чем за сутки он набрал больше полумиллиона просмотров.
"Попадать в десятку во время движения – это уровень", – не без гордости отметила Анастасия.
Фолловеров неожиданно открывшийся талант возлюбленной Тимати поразил до глубины души. Никто и подумать не мог, что такая нежная девушка окажется профессиональным стрелком.
"С вами шутить нельзя. Дать автомат и исчезнуть из города", – иронично отметил поклонник.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Я не стесняюсь своей работы.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно