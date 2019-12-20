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Анастасия Решетова устроила стрельбу

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Недавно Анастасия Решетова и Тимати стали родителями. Девушка довольно быстро привела себя в форму и даже обзавелась новым хобби.
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Оказалось, бизнесвумен стала увлекаться стрельбой. Она ходит на занятия в специальный клуб, где тренируется с профессионалом. 

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Сначала Анастасия показала, как стреляет из статичного положения. Потом она начала бегать по периметру тира, попадая точно в цель. Удивительно, но у Решетовой почти не было промахов, за что она и получила похвалу от тренера.

Ролик, в котором запечатлен весь процесс, модель опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Меньше чем за сутки он набрал больше полумиллиона просмотров. 

"Попадать в десятку во время движения – это уровень", – не без гордости отметила Анастасия.

Фолловеров неожиданно открывшийся талант возлюбленной Тимати поразил до глубины души. Никто и подумать не мог, что такая нежная девушка окажется профессиональным стрелком. 

"С вами шутить нельзя. Дать автомат и исчезнуть из города", – иронично отметил поклонник.

20 декабря 2019, 13:08
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