Никита Джигурда собрался набить морду Андрею Малахову

По словам актера, его возмутило не только оскорбление девушек, но и угроза журналиста навалять ему. Ведь Малахов знал, что Джигурда ослаблен после микроинсульта.
"И я говорю: Андрюша, не сдерживай себя, давай на ринг пойдем, ты на 10 лет моложе, весовая категория одна, у меня 85 кг, ты выставляешь фотографии себя накачанного. Наваляй Джигурде. Шоу устроим, денег заработаем. А он молчит. Забился в норку и молчит. Типа, что эта информация пройдет незамеченной", – поведал шоумен в беседе с ведущими радио "Комсомольская правда".
Оказалось, что ненависть к Андрею у Никиты проснулась еще до этого громкого скандала. Сценарист обвиняет ведущего вбесплодии своей жены Марины Анисиной. Он утверждает, что у его супруга потеряла ребенка из-за спровоцированного скандальными телепередачами стресса.
Напомним, Малахов в эфире своей программы рассказал об эскорт-услугах известных актрис. "Я увидел, как возмутились Самбурская, Рудова, Маша Шукшина, которых Андрюша занес в передачу об эскорт-услугах, он их так вскользь упомянул, юридически вроде все чисто…", – негодует Джигурда.
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