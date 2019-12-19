На семью парализованной Заворотнюк свалилась новая беда

Родные Анастасии Заворотнюк, которая по некоторым данным борется с онкологией, сейчас приходится непросто. Они все внимание и силы направили на помощь больной раком звезде. Ходят слухи, что члены семьи по очереди дежурят в палате знаменитости.
Ко всему прочему близкие Заворотнюк вынуждены периодически отслеживать появляющуюся в СМИ информацию о состоянии актрисы. При необходимости делать опровержения. Естественно, в такой круговерти что-нибудь можно забыть. Например, оплачивать коммунальные услуги.
И вот на головы родственников многострадальной знаменитости свалилась новая беда: 76-летняя мама звезды ситкома "Моя прекрасная няня" Валентина Борисовна накопила долг за квартплату 45,713 рублей. Платежи перестали поступать как раз в тот момент, когда в прессе появились первые сообщения о раке у Анастасии Заворотнюк.
Отметим, что речь идет о просторной квартире в Москве площадью 194,6 квадратных метра. Апартаменты расположены в элитном жилом комплексе на улице Улофа Пальме. Изначально жилье принадлежало Анастасии Заворотнюк. Квартира куплена на этапе строительства, дом сдан в 2006 году. В 2015 актриса подарила ее в равных долях маме и старшим детям -Анне и Майку.
На данный момент кадастровая стоимость недвижимости составляет 55,228 миллиона рублей. Рыночная же цена выше в четыре раза. Риелторы оценивают апартаменты в элитном доме в зависимости от метража: от 80 миллионов до 350 миллионов рублей. Как сообщает РИА ФАН, жилой комплекс, где находится недвижимость близких Анастасии Заворотнюк, расположен рядом с огромным парком-заказником "Долина реки Сетунь" с Мосфильмовским прудом.
Напомним, по сообщениям СМИ у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Звезда проходила длительное противоопухолевое лечение и сейчас получает комплекс процедур по реабилитации в клинике EMC в деревне Жуковка. Ходят слухи, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" парализована правая часть тела.
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