Пресняков обнародовал фото беременной жены

Владимир Пресняков показал снимок, на котором его супруга, певица Наталья Подольская, запечатлена с большим животом. Поклонники пришли в восторг.

В Сети то и дело муссируются слухи об интересном положении Натальи Подольской, причем это происходит перманентно с тех самых пор, как певица вышла замуж за артиста в 2010 году. А спустя пять лет у пары родился сын Артемий. Теперь многочисленные поклонники пытаются на каждом свежем фото Натальи разглядеть "округлившийся животик", надеясь на то, что скоро звездное семейство снова увеличится.

Повод дала сама Подольская, когда в "Сторис" выложила несколько видео, на которых особо наблюдательные фанаты умудрились разглядеть у нее что-то наподобие "беременности на раннем сроке". Далее подлил масла в огонь сам Владимир Пресняков. Он и вовсе обнародовал фото, на котором целует большой живот беременной Подольской. Интересно, что снимок он никак не подписал. А вот сама Наташа молчать не стала.

"Этому фото почти 5 лет ❤️" – заявила популярная певица. Поклонники немедленно принялись гадать, не намекает ли Владимир Пресняков на то, что скоро у них с Натальей Подольской родится второй ребенок. На все расспросы и предположения супруги предпочли не отвечать.

Ранее в интервью певица призналась, что сама заставила артиста жениться на себе. "Был такой серьезный момент, когда я впервые в жизни захотела пост держать, исповедоваться и причаститься. Это был 2010 год. Я пришла к батюшке, начала свою исповедь, очень много плакала. И батюшка меня тогда ошеломил. Он сказал: "А я не могу тебя причастить. Ты сознательно живешь в грехе". То есть мы не женаты, не расписаны – это прелюбодеяние. И меня это так зацепило! Я поставила вопрос ребром и женила его на себе", – рассказала Наталья Подольская.