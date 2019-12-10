Вид резко изменившегося Преснякова вызвал оторопь

Снимком в таком виде исполнитель поделился в своем "Инстаграме". Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Многие поддержали артиста, другие же просто пришли в оторопь от преображения Владимира Преснякова.
"Вова-чума!", "Цвет настроения синий!", "Вовус, огонь", "Такой модный", "Наверное, жена в шампунь синьку добавила", "Зачем у Подольской краску отобрал?", – прокомментировали фото знаменитости пользователи соцсети. Некоторые предположили, что артист просто использовал для кадра фотошоп.
А некоторые посчитали, что, скорее всего, Владимир Пресняков готовится к новому клипу. Ведь несколько лет назад он уже перекрашивал волосы и бороду в голубой цвет, а его супруга, певица Наталья Подольская — в розовый, для съемок клипа "Дыши".
Отметим, сын музыканта и певицы растет одаренным ребенком. Ранее к такому выводу пришли поклонники пары после просмотра видеозаписи, на которой отпрыск Владимира Преснякова танцует.
Как писали "Дни.ру", Наталья Подольская и Владимир Пресняков вовсе не стремятся вырастить из наследника звезду или олимпийского чемпиона, а просто стараются сделать детство мальчика счастливым. К слову, сам четырехлетний Арсений за кулисами Кремлевского дворца как-то рассказал корреспонденту "Дни.ру", что занимается футболом.
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