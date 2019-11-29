Перекошенный Пресняков схватил за горло роскошную Ветлицкую

В Сети появилось фото, на котором Владимир Пресняков вцепился в Наталью Ветлицкую. По некоторым данным, снимок был сделан за кулисами фестиваля.

Говорят, Владимир Пресняков и Наталья Ветлицкая когда-то близко дружили. В свое время Владимир был одним из самых привлекательных мужчин на советской эстраде. Тот же титул носила и Наталья – эффектная блондинка со стройной фигурой. К тому же Ветлицкая обладала шармом и утонченным вкусом. Артистка неизменно приковывала к себе внимание, стоило ей только появиться на публике.

В Сети появились архивные фото, на которых артисты по очереди душат друг друга. На одном снимке Владимир схватил за горло Наталью, на втором – уже она его. На первом фото Пресняков строит смешную рожицу, на втором – Ветлицкая, открыв рот, демонстрирует накал эмоций. Черно-белый кадр сделан, по некоторым данным, за кулисами санкт-петербургского фестиваля "Поколение" в 1994 году. Возможно, в то же время сделан и цветной снимок.

Фотографии и видео с Натальей Ветлицкой стали часто всплывать в Сети не просто так. Певица, много лет прожившая в Испании, вернулась в Россию. Артистка завела страничку в социальной сети "Инстаграм", опубликовала там несколько свежих снимков и объявила о концертах.

Желая напомнить о себе, певица дала крайне откровенное интервью Андрею Малахову. Она рассказала в подробностях о личной жизни, вспомнив об отношениях с Павлом Смеяном, Женей Белоусовым и Дмитрием Маликовым. Наталья Ветлицкая не сдержала слез, когда рассказывала о тяжелой семейной жизни с Павлом, который мог легко поколотить любимую женщину, потому что страшно ее ревновал.