Родившая Гузеева бросила ребенка на мужа и сбежала

Едва вернувшись из роддома, Лариса Гузеева отправилась в гости к подружке. Родные звонили актрисе, чтобы она вернулась домой.

Лариса Гузеева известна своим горячим темпераментом. Популярная актриса, бессменная ведущая брачного шоу "Давай поженимся" не скрывает, что совершила много ошибок в прошлом. Например, в первый же день, когда оказалась со своим первенцем дома, бросила его на родных, а сама пошла веселиться.

Об этом Лариса Гузеева рассказала в очередном выпуске популярной передачи. "Я в первый день, как только вернулась, родив Георгия, из роддома, оставила на маму и Каху (тогдашний муж актрисы Каха Толордава. – Прим.ред.) маленького вот этого ребенка, позвонила подружке, сказала: "Накрывай стол, я еду". Значит, забрала все свадебные деньги, зашла в магазин, купила себе кольцо..." – поделилась воспоминаниями Лариса Гузеева.

При этом сама актриса призналась, что не понимает, что с ней тогда было. "Моя мама звонила, плакала и говорила: "Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить". Я сказала: "Да? Вечером!" Я клянусь вам. Я не знаю. что это было", – рассказала артистка.

По словам Гузеевой, она вернулась домой только когда начала испытывать физический дискомфорт. "Я говорила: "Мама, очень сильно болит грудь". Меня раздуло. ребенок надрывается. Мне было 30. Представляете? Каха в ужасе, он сказал: "Лара, что происходит? Давай корми", – вспомнила актриса.

Далее она рассказала, как быстро уменьшилась ее грудь и ушла боль, стоило ей только покормить новорожденного сына. "И я сказала: "И что, так будет всегда?.." – завершился рассказ Ларисы Гузеевой, опубликованный в инстаграм-аккаунте, который посвящен самым ярким моментам шоу Первого канала и актрисе в особенности.