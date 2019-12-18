"Сам там ковырял": Басков похвастался модной интимной стрижкой

Николай Басков не боится самых смелых вопросов. Поэтому он решился на блиц, в котором раскрыл многие тайны.

"Я занимался любовью по телефону и видеосвязи, – признался певец, – повторял все, что увидел в видео для взрослых, примерял женское белье, удовлетворял себя в гостинице, совершал что-то неприличное ради карьеры".

Николай Басков сообщил, что даже сделал себе модную интимную стрижку. Но услугами стилиста для этого не пользовался и парикмахера на дом не вызывал. "Сам ковырял там что-то", – откровенно сообщил артист в программе "Было-не было" в эфире "Love радио".

Интересно, что интимные стрижки очень популярны у знаменитостей. Такие звезды, как Бен Стиллер, Джек Блек, Шон "P. Diddy" Коумз рассказывали, что часто окрашивают волосы в зоне бикини в разные цвета.

Актриса Дженнифер Энистон считает, что кожа на лобке должна быть абсолютно гладкой. "Она иногда может позвонить мне и записаться на прием даже тогда, когда у нее еще даже нет волос, которые нужно удалить, – рассказывала косметолог звезды. – Она может настоять на том, чтобы я повторно нанес воск и повторил процедуру, даже когда у нее не остается ни единого волоска после сеанса".

Комедийный актер Сет Роген после съемки для обложки Playboy признался, что это стоило ему некоторых хлопот с растительностью в интимной зоне. "Я всегда подстригал свои волосы, и потом они отрастали еще толще. Теперь я решил, что буду отращивать их и завязывать в пучок", – почесывает себя звезда.

В Москве стоимость мужской интимной стрижки с выездом мастера начинается от трех тысяч рублей. В стоимость входит удаление волос сахарной пастой со всей интимной зоны, включая лобок, член, мошонку и межъягодичную зону. Бритье опасной бритвой стоит чуть дешевле – от 2500 рублей за сеанс. Но эффект будет менее продолжительным.