"Тот динозавр у него еще есть": Галкина высмеяли из-за слов о разнице в возрасте

Слова Максима Галкина показались двусмысленными. Юмориста высмеяли за высказывание о разнице в возрасте.

В новом выпуске ютуб-шоу "Музыкалити" в гостях у Максима Галкина встретились артисты Моргенштерн и Николай Басков. Юморист предложил звездам послушать пять музыкальных треков и оценить их по десятибалльной шкале. По словам Максима, его гости являются представителями разных поколений.

"А че ты так разделяешь нас? У нас разница в 20 лет", - внезапно возмутился Басков. "Это же всего лишь циферка в паспорте", – поддакивал Моргенштерн. "Почему ты считаешь, что это такая большая разница?" – продолжил Николай.

Галкина, как показалось, удивила реакция вокалиста. "Я считаю? Но, мне кажется, это очевидно. 20 лет – это дофига. У вас разная аудитория, дело не в вашем возрасте", – отметил Максим.

Басков не соглашался. Он отметил, что у артиста могут быть разные слушатели.

"Давай будем объективными, если твоя аудитория, которая пришла на твой концерт, услышит его песни (указывает на Моргенштерна – прим.ред ), она станет еще более седой", – сказал Галкин.

С этим доводом Николаю пришлось согласиться. "Мне кажется она просто останется в зле", – усмехнулся вокалист.

Отметим, что Максим Галкин и Николай Басков в этом выпуске шоу не единожды шутили на тему возраста. Вокалист назвал Народного артиста Льва Лещенко "динозавром", а комик добавил, что легенда отечественной сцены – это "уважаемый динозавр".

Отметим, что в комментариях к видео поклонники шоу напомнили Максиму Галкину о его разнице в возрасте с женой Аллой Пугачевой. Примадонна старше юмориста на 27 лет.

"20 лет это дофига", сказал Галкин про разницу в возрасте... Bravo, bravissimo! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "На воре и шапка горит )", "Думаешь он не знает, что у них с Аллой разница в возрасте ****? Просто это ничего не значит", "Про Пугачеву хотел пошутить резко остановился😅", "Когда Басков сказал Галкину "у тебя уже было старое"....."динозавр у тебя был"я подумал совсем по другое", "Тот динозавр у него еще есть)", "Когда Галкин говорит, что 20 ЛЕТ дофига... WTF ???", "Дайте мне кого то старого, Алла Борисовна напряглась....." – высмеивали Максима Галкина интернет-обыватели.