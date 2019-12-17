"Защитница природы": Нюша предала поклонников ради наживы

Исполнительница разочаровала некоторых своих фанатов. Еще недавно она призывала беречь окружающую среду, прежде всего – сократить потребление пластика, либо вовсе от него отказаться.
Однако, похоже, Нюша предала доверие поклонников. В новом посте в "Инстаграме" знаменитость с восторгом поведала об известной службе доставки еды, пишет "Экспресс газета". Речь в публикации идет о вегетарианских салатах. На фото артистка с удовольствием ест из пластиковых контейнеров и советует подписчикам следовать ее примеру.
Внимательные фолловеры поймали "защитницу экологии" на двойных стандартах. "У тебя в руках пластик? Пластик!!!", "А упаковку куда денем из-под еды?", "Думала, ты не хотела отходов лишних от пластика", – упрекнули певицу Нюшу в лицемерии. "Наконец-то вернулась из экологии", – с сарказмом отметил один из пользователей соцсети.
Ранее исполнительница рассказала о бесплатном экомарафоне, который проводит "Собиратор" – проект московского отделения движения "РазДельный сбор". "Участие в марафоне поможет вам сократить потребление пластика, научит правильно сортировать и минимизировать домашние отходы. Это те самые полезные привычки, к которым нам так сложно привыкнуть в одиночку", – написала певица Нюша в "Инстаграме".
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