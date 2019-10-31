Поклонники пришли в экстаз от второй беременности Нюши

Чуть меньше года назад, 6 ноября 2018-го, знаменитость предъявила широкой общественности долгожданную наследницу. Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) подарила своему супругу Игорю Сивову дочь. Имя малютки держится в секрете по сей день.
Прошло не так много времени, однако поклонники уже строят догадки, что Нюша опять беременна. В комментариях к ее фотографиям, размещенным на личной странице в соцсети "Инстаграм", можно найти упоминания о беременности и, конечно, поздравления от верных фанатов.
Вероятно, подписчикам певицы не терпится вновь услышать радостную новость. Как сообщает издание "Папарацци", они то и дело отмечают: мол артистка пытается замаскировать уже округлившийся животик.
Нюша такой интерес к своей личной жизни и повторному деторождению не комментирует. Она не подтвердила, но и не опровергла слухи о второй беременности. По всей видимости, просто некогда.
У знаменитости плотный график – концерты, фотосессии, съемки клипов, интервью, а ведь надо еще и семье время уделить. Так что поклонникам остается только гадать, что происходит у звезды отечественного шоу-бизнеса.
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