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Ради денег: бывшая и нынешняя любовницы Тимати высказались о сотрудничестве

Тимати. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая и нынешняя возлюбленные рэпера Тимати снялись в совместной фотосессии. Теперь моделям Алене Шишковой и Анастасии Решетовой приходится комментировать это необычное сотрудничество.

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Многих поклонников рэпера Тимати удивил тот факт, что Алена и Анастасия согласись на совместный проект. Среди обывателей было мнение, что девушки друг друга недолюбливают.

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Шишковой и Решетовой пришло много вопросов о том, как они относятся друг к другу. В итоге девушки, каждая на своей странице в "Инстаграм", все-таки ответили. Правда, рассказали лишь о самом сотрудничестве.

"Шок контент 🤪 Который вы наверняка уже видели)) Недавно мы с Аленой стали частью команды, создающей в нашей стране качественную и доступную косметику для повседневного ухода 💜 Это лишь начало нашего сотрудничества (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Анастасия Решетова в личном микроблоге. Примечательно, что Анастасия Шишкова опубликовала в своей соцсети текст почти такого же содержания.

Отметим, что некоторые подписчики не верят, что дружба между этими девушками возможна. По словам обывателей, красотки готовы терпеть общество друг друга ради денег.

"Ну и хайпанули девки ) гарем )", "бабосики)", "интересно сколько заплатили )", "уверена, что много)", "Гарем Тимати👍😂👏", – рассуждали интернет-обыватели.

Напомним, в 2012 году рэпер Тимати начал встречаться с моделью Аленой Шишковой. Спустя пару лет у пары появилась дочь Алиса. Сохранить отношения не получилось, музыкант увлекся другой – моделью Анастасией Решетовой. Месяц назад Анастасия родила рэперу Тимати сына Ратмира. 

22 ноября 2019, 19:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

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