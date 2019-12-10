Сябитова жестко высказалась о браке Петросяна с молодой

Телесваха написала в своем "Инстаграме", что журналисты обратились к ней за комментарием по поводу пятого бракосочетания юмориста. Она считает, что пара неизбежно столкнется с трудностями.
"С точки зрения психологии, в этом браке очевидны серьезные проблемы в будущем. Но молодожены – взрослые люди, и дают отчет своим поступкам, и их последствиям", – заявила Роза Сябитова. Она добавила, что сама – за равные браки "и по возрасту, и по деньгам".
При этом телеведущая отметила, что Татьяна Брухунова аж на 44 года младше 74-летнего Евгения Петросяна. Фолловеры присоединились к мнению Сябитовой. Они раскритиковали решение влюбленных стать мужем и женой.
"В дедушки годится", "Кто бы что ни говорил тут, но обниматься со старым дряблым стариком молодой девушке – это противоестественно!", "Проблемы будут, но недолго! Жених не молод...", – высказались подписчики телесвахи. Напомним, в начале декабря появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова расписались. При этом известно, что у артиста еще много нерешенных финансовых вопросов с его бывшей супругой Еленой Степаненко.
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