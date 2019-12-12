"Противненький": преобразившийся Шепелев вызвал омерзение

Телеведущий удивил россиян неожиданным видом. Дмитрий Шепелев предстал с сединой и морщинами.



Шоумен присоединился к модному флешмобу, состарив себя с помощью специального приложения. Ему стало интересно, будут ли девушки называть его милым в старости.

"Интересно, однокурсницы моих внуков смогут запасть на этого деда? Или деду уже будет без разницы? Он чашку поставит и в кресло-качалку с газетой (газет тогда уже не будет) под плед! Интересно, а этого деда тоже будут называть "милым"? Ваш престарелый Кен", – подписал фотоколлаж Дмитрий Шепелев. Многие поклонники отметили, что даже спустя 50 лет телеведущий будет выглядеть брутально и привлекательно.

Однако нашлось немало и тех, кто посчитал, что в таком виде Дмитрий Шепелев выглядит ужасно. "Противненький", "Ага, кожица на шейке и руках подвисает, характер дерьмовый, но если платежеспособность не уменьшится, тогда девчонкам на все эти нюансы начхать", "Судя по тенденции, будете лысоватым дедом", – высказались фолловеры.

Интересно, что некоторым подписчикам Дмитрий Шепелев напомнил других знаменитостей. Телеведущего сравнили с актерами Владимиром Конкиным и Вахтангом Кикабидзе и телеведущим Николаем Дроздовым. Кое-кому шоумен в старости напомнил Деда Мороза и танцующего миллионера Джанлуку Вакки.

Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Шепелев представил общественности свою возлюбленную, с которой уже три года состоит в отношениях. Его избранница – дизайнер Екатерина Тулупова. Они живут вместе и воспитывают детей. У дамы сердца ведущего есть дочь, а у Дмитрия Шепелева – сын Платон от певицы Жанны Фриске.